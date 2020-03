Fußball : Tobias Berthold ist der Ironman unter den Fußball-Schiedsrichtern

Fußball Der 33-Jährige will im Sommer seinen 15. Triathlon bestreiten. Seine Schiedsrichter-Laufbahn wird er nun aus beruflichen Gründen zunächst einmal beenden.

Berthold übt nicht nur das Schiedsrichteramt aus, er war bis vor ein paar Tagen auch Vorsitzender des Kreisjugendsportgerichts und beruflich beim Westdeutschen Fußballverband in Duisburg in der Passabteilung tätig. Nun kehrt er Deutschland allerdings den Rücken und wird in einigen Tagen auf den Kapverdischen Inseln vor der Küste Afrikas sein neues Domizil aufschlagen. Dort wird er im Bereich Event und Entertainment des Robinson Clubs, für den er schon früher tätig war, zukünftig seinen Lebensunterhalt verdienen. „Wir standen immer irgendwie in losem Kontakt. Jetzt hat es sich halt so ergeben“, sagt Berthold, den viele Fußball-Interessierte sicherlich auch als Hallensprecher bei den Hallenfußballstadtmeisterschaften in der Jahnhalle bereits live erlebt haben.

Aber neben der Schiedsrichterei hat er ein wesentlich interessanteres Hobby: den Ironman. 14 Stunden, 40 Minuten und 41 Sekunden lautet seine persönliche Bestzeit über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und 42 Kilometer Laufen – aufgestellt beim Ironman in Köln im September 2017. Vergangenes Jahr nahm er an der Europameisterschaft in Frankfurt/Main teil, sah aber das Ziel nicht. Probleme mit seinem Rad zwangen ihn bei sengender Hitze zu einem ungeplanten Halt. Zunächst unbemerkt zog er sich einen Sonnenstich zu, kam dann aber in der abschließenden Laufphase nur bis Kilometer 17, wo er dann mit Kreislaufproblemen ausstieg und in einem Rettungswagen versorgt wurde. Dieses Jahr kehrt er zumindest sportlich gesehen einmal nach Deutschland zurück – für die Ironman Challenge Roth am 5. Juli. Dies wäre dann sein 15. Triathlon. An Marathons hat er „nur“ acht absolviert.