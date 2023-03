Odenkirchen marschiert weiter Hellwache Raiders lassen TUSA Düsseldorf keine Chance

Vor einer Woche hatte Pasquale Rendina, Teamchef bei den Odenkirchen Raiders, den Auftritt seiner Mannschaft im ersten Viertel gegen BG Monheim noch bemängelt, im Duell mit TUSA Düsseldorf war der Landesliga-Spitzenreiter am Sonntagabend von der ersten Sekunde an hellwach. „In den Spielen zuvor haben wir das erste Viertel immer ein wenig verpennt, gegen Düsseldorf war das von Beginn an eine starke Leistung“, sagte Rendina. Mit dem am Ende deutlichen 94:76-Erfolg über die Landeshauptstädter feierte sein Team im 17. Spiel den 17. Sieg und geht weiter in großen Schritten Richtung Aufstieg.