Raiders dominieren die Landesliga Mäßiger Start, gewohnter Ausgang für Odenkirchen

Denn ab dem zweiten Viertel folgte bislang stets die Aufholjagd, so auch am Wochenende gegen Monheim. „Das zweite Viertel war mit 27 Punkten unser stärkstes, da haben wir uns deutlich abgesetzt“, sagt Rendina. Im Anschluss holte Odenkirchen auch im dritten (20:13) und vierten Viertel (20:15) mehr Punkte als der Gegner und sicherte sich schließlich mit 77:60 einen überlegenden Heimsieg. Es war der 16. Sieg im 16. Saisonspiel der Landesliga – Odenkirchen liegt inzwischen mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, Verfolger Langenfeld hat zudem ein Spiel mehr bestritten. Der Aufstieg rückt immer näher.