Basketball ART legt Ausswärtsschwäche auch in Hagen nicht ab

In Hagen fingen sich die Giants die sechste Niederlage im sechsten Auswärtsspiel ein, obwohl der Misserfolg in die Kategorie unnötig einzuordnen ist. Im ersten Viertel dominierten die Giants die Partie, auch weil der Gegner keinen Rhythmus fand und unter seinen spielerischen Möglichkeiten blieb. Nach sechs Minuten deutete sich bereits an, dass es ein Low-Scoring-Game werden würde. Beide Teams hatten bis dahin zusammen lediglich elf Punkte erzielt. Nach den ersten zehn effektiven Spielminuten lagen die Düsseldorf mit 18:8 in Führung. Zwei weitere Viertel boten die Gäste bei einem der Top-Teams der Liga eine Partie auf Augenhöhe. Vor dem Schlussabschnitt hatten sich die Giganten einen 52:49 Vorsprung bewahrt. Aber im Schlussabschnitt gingen die Giants völlig unter und vergaben einen möglichen Sieg. Die letzten beiden Punkte im dritten Viertel markierte Ex-Giants Lennard Boner für Hagen. Zu Beginn des vierten Viertels trafen die Düsseldorfer keinen Korb, während die Hagener Punkt um Punkt erzielten. Kumuliert hatte Phoenix einen 21:0-Lauf, luchste dem ART die Führung ab und verunsicherte die Gäste so, dass sie auch im weiteren Verlauf das Spiel nicht mehr drehen konnten. In zehn Minuten machten die Gastgeber 31 Punkte, die Giants lediglich 13.