Fußball-Landesliga Jüchener beenden Jahr mit Sieg

Nach dem Seitenwechsel brachten sich die Gäste aber selbst vom Weg ab, indem sich Kapitän Martin Wagner in der 61. Minute einen Platzverweis einfing. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte Winkens, dessen Mannschaft aber dennoch eine Willensleistung von Fatlum Ahmeti benötigte, um auf die Siegerstraße zu gelangen. Der Torjäger drang in der 67. Minute mit Macht in den West-Strafraum ein und setzte einen Schuss platziert ins lange Eck zum 2:1 in die Maschen. Klar, dass sich anschließend Räume ergaben, als die Düsseldorfer zwangsläufig offensiver agieren mussten, um wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen. Doch weil die Jüchener ihre Konterchancen nicht konsequent ausspielten, mussten sie noch bis in die Schlussphase bangen. „Trotzdem sind wir alle total happy, dass wir nach einem Durchhänger so zurückgekommen sind und jetzt 37 Punkte haben“, sagte Winkens. „Dass wir dann alle zusammen in Sachen Weihnachtsfeier unterwegs waren, zeigt, dass es in der Truppe stimmt.“