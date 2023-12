Aufstiegsrennen in der Basketball-Oberliga Rheinberg nimmt die 2. Regionalliga ins Visier

Watzek Mit unserem hohen Altersdurchschnitt bringen wir viel Erfahrung mit. Und wenn wir mit unserer guten Verteidigung ans Laufen kommen, sind wir nur schwer aufzuhalten. Mark Gebhardt, Thomas Achtermeier und Senol Özkandemir haben das gehalten, was ich mir von ihren versprochen habe. Sie fühlen sich wohl bei uns, wir sind eine echte Basketball-Familie. Gerade Mark ist mit seinen erst 29 Jahren und seiner langen Profi-Erfahrung Gold wert. Er ist eine echte Führungspersönlichkeit, zu der auch noch Jan Terhorst werden kann. Er ist nach seiner Rückkehr nach Rheinberg noch nicht so richtig fit geworden. Er arbeitet hart an seinem Comeback und wird uns hoffentlich in der zweiten Saisonhälfte auf der Aufbau-Position nochmals ein Stück nach vorne bringen.