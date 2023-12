Odenkirchen Raiders Positive Zwischenbilanz – nur an Konstanz fehlt es noch

Für einen Aufsteiger liest sich die Bilanz der Raiders, der ersten Basketballmannschaft der Sportvereinigung Odenkirchen, vorzüglich: Nach zehn Spielen in der Basketball-Oberliga rangiert man mit 14 Punkten auf Platz drei, neben sieben Siegen gab es nur drei Niederlagen. Die Raiders spielen in ihrer ersten Oberliga-Saison im Konzert der Aufstiegskandidaten mit. „Das hätte ich mir nicht gedacht, dass wir so erfolgreich sind“, zeigt sich Trainer Pasquale Rendina überrascht. Doch er weiß andererseits, zwei der drei Niederlagen wären vermeidbar gewesen, man hätte sogar noch besser in der Tabellen dastehen können.