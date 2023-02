Großer Schritt in Richtung Aufstieg Odenkirchen schüttelt im Topspiel Verfolger Langenfeld ab

Die Odenkirchener Raiders sind dem Aufstieg in die Oberliga einen gewichtigen Schritt näher: Gegen den direkten Verfolger, der SG Langenfeld, gab es am Wochenende einen 73:58-Sieg. Das erste Viertel ging zwar noch an Langenfeld, ab dem zweiten Viertel drehte Odenkirchen jedoch das Spiel und war fortan nicht mehr einzuholen.