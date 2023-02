Neuer Trainer, neue Dynamik Wie die Reserve des 1. FC Viersen aus der Krise kam

Nach dem Trainerwechsel waren es vor allem die Spieler aus der zweiten Reihe, die ihre Chance neu genutzt haben. Zudem hat sich der Teamgeist unter Prillwitz stark verbessert. „Am Anfang hatte ich kein Team. Nach zwei Wochen hat dann aber jeder für jeden gekämpft, was vorher nicht so war“, erklärt der Coach. Das zeigte sich dann vor allem auch gegen die Top-Teams der Liga, wo man am Ende dann sogar die Nase vorne hatte. Die gute Jugendarbeit in Viersen trägt hierbei immer mehr Früchte. Hochgerückt aus der A-Jugend kommt Nathan Dibazingila, der nach 17 Spielen bereits auf neun Tore kommt und gleich in seinem ersten Seniorenjahr ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist.