Auszeichnung von Kultsendung Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs Korschenbroicher schießt „Kacktor des Jahres“

Mit der Ehrung für das Kacktor des Jahres zeichnet die WDR-Kultsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ seit vielen Jahren kuriose Tore aus: je unattraktiver, desto besser. Kießhauer erfüllte dieses Kriterium im Frühjahr 2022 bei einem Spiel der vierten Mannschaft von Neersbroich: Als letzter Mann schlug er den Ball beim Abwehrversuch zunächst in den Himmel, ehe sich dieser wieder steil in Richtung Tor senkte – und ins Netz sprang. „Es war ein langer Ball und ich hatte keinen Bock auf den Zweikampf. Da dachte ich: Hoch und weit, bringt Sicherheit. Doch dann flog der Ball elegant in den Winkel“, sagt Kießhauer und fügt an: „Unser Torwart sieht da aber auch nicht gut aus.“