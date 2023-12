Volleyball, Regionalliga Die SGL arbeitet an ihren Schwächen

In den Weihnachtsferien werden die Langenfelderinnen immer wieder Trainingseinheiten einschieben, um an den eigenen Schwächen zu arbeiten und sich optimal auf den Rückrunden-Auftakt am 7. Januar (16 Uhr, Halle Hinter den Gärten) gegen Geldern vorzubereiten. Der Trainer betont: „Für uns gilt weiterhin, dass wir im Jahr 2024 so früh wie möglich den Klassenerhalt erreichen wollen.“