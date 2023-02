Kein Tor und keine Punkte in Velbert Gebrauchter Freitagabend für Union Nettetal

Die Nettetaler hatte die erste gute Möglichkeit zum Führungstreffer, als Leon Falter mit dem linken Fuß aus halbrechter Position in den Strafraum einlief, aber an Robin Offhaus im Tor der Velberter scheiterte. Nur wenige Augenblicke später versuchte es Tugrul Erat aus der Distanz. Doch statt eigener Führung kassierte Union in der 12. Minute den Rückstand: Ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung begünstigte das 0:1 durch Florian Schikowski, der in der Jugend viele Jahre für Borussia Mönchengladbach spielte und anschließend für Lechia Gdansk in der ersten polnischen Liga auflief. Schikowski war allerdings nicht der einzige Ex-Profi in den Reihen der Velberter: Kapitän Timo Brauer lief viele Jahre für RW Essen und die Sportfreunde Lotte in der Regionalliga West auf, spielte für Alemannia Aachen sogar in der 3. Liga. Und Björn Kluft verzeichnete einst zahlreiche Einsätze in der 2. Bundesliga und 3. Liga.