ASV vergibt Ausgleichschance Sekunden vor Schluss Süchteln kassiert gegen Dümpten nächste knappe Niederlage

Auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Gastgeber einen schlechten Start und lagen schnell mit 10:17 im Hintertreffen. Was der Mannschaft über die gesamte Saison jedoch nicht abgesprochen werden kann, ist die Moral. Und so kämpfte sich Süchteln im Anschluss Tor um Tor heran und hatte fünf Sekunden vor dem Schlusspfiff sogar die Möglichkeit auf den Ausgleich, scheiterten jedoch wie vor zwei Wochen gegen St. Tönis. „Im Moment haben wir eine kleine Ergebnisdelle. Das ist auch ärgerlich, weil wir ja nicht das Fell über die Ohren gezogen bekommen. Eine tolle Moral ist absolut fantastisch, doch am Ende stehen wir leeren Händen da“, sagte Trainer Giesen. Er richtete den Blick bereits auf die kommende Aufgaben: „Jetzt müssen wir uns in der Pause sammeln und dann wollen wir wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.“