Heimspiel gegen den TSV Bonn Nach drei Auswärtsspielen ist der TVK zurück in der Waldsporthalle

Handball-Regionalliga · Der TV Korschenbroich hat zuletzt drei Spiele in Serie in der Ferne gespielt – und dabei drei Siege eingefahren. Nun empfängt der Regionalligst am Samstagabend den TSV Bonn in der heimischen Halle.

10.02.2023, 17:00 Uhr

Samstag spielt der TVK in der heimischen Waldsporthalle. Foto: Sven Frank

Von Alyssa Pannwitz