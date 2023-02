Derbysieg gegen den TSV Kaldenkirchen Borussia zeigt gute und schlechte Seite

Die ersten 30 Minuten in der Jahnhalle standen ganz im Zeichen der Hausherren: Die Abwehr war von der ersten Sekunde an sehr aufmerksam und im Angriff wartete die Borussia mit der nötigen Geduld auf die sich bietenden Chancen. „Die erste Halbzeit war genau so, wie ich mir das vorstelle“, sagte der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska zum ersten Abschnitt. Die Sichtweise seines Gegenübers Volker Hesse war hingegen eine völlig andere: „Wir haben uns bis zur Pause einfach zu viele einfache technische Fehler geleistet und in der Deckung einfach keinen Zugriff bekommen.“ Hesse fügte an: „Die Borussia hat einfach die Qualität, alles genau auf den Punkt zu bringen. Aber die zunächst gezeigte Leistung kann einfach nicht unser Anspruch sein.“