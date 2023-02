Türkiyemspor im Aufstiegsrennen der Kreisliga Der Herbstmeister muss auch in den Topspielen liefern

Die Tormaschine rollt: Die beste Offensive der Liga hat nach 16 Spielen bereits 68 Tore erzielt. Das sind über vier eigene Treffer pro Partie. Alleine 26 davon hat Ali Salgin beigesteuert, damit führt der 40-jährige Stürmer die Torschützenliste der Kreisliga an. „Wir haben uns aber auch defensiv verbessert und insbesondere die Gegentore nach Standardsituationen reduziert“, lobt Coach Cafer Kapkara. Gemeinsam mit Trainerkollege Ufuk Isik lässt er das Team für gewöhnlich in einem 4-2-3-1-System auflaufen. Um taktisch variabel zu bleiben, hat Türkiyemspor aber auch eine Ausrichtung mit Dreierkette im 3-5-2 einüben lassen – und damit in der Hinrunde positive Erfahrungen gemacht. „Die Jungs sind taktisch sehr clever und setzen unsere Ideen super um. Wir versuchen, an der Taktiktafel zu zeigen, worauf es bei den beiden Systemen ankommt und wo die Unterschiede liegen“, erklärt Cafer Kapkara. „Mit Jonas Langen, Ahmet Kaplan und Ismail Karaca haben wir starke Spieler auf den Außenbahnen – das ist enorm wichtig für das System mit Dreierkette.“ Auch beim 4:0-Sieg im Topspiel gegen Neersbroich lief Türkiyemspor mit diesem System auf. „Da hat es perfekt geklappt, sodass wir auch nach der Winterpause häufiger mit Dreierkette auflaufen wollen“, so der Trainer weiter.