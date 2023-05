Starkregen und Co. in Mönchengladbach Schutz bei Hochwasser mit neuer Meldeordnung für Niers

Auch Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach war 2021 infolge von Starkregen von Überflutungen betroffen. Dabei lief neben diversen Kellern das Rückhaltebecken in Geneicken voll – und verhinderte so nach Einschätzung von Experten größere Überschwemmungen im weiteren Lauf der Niers. Auch Sabine Brinkmann, Vorständin des Niersverbands, wies bei der Vorstellung der neuen Meldeordnung auf die Rolle des Beckens hin: „Durch unsere Hochwasserrückhaltebecken in Mönchengladbach sorgen wir bereits für einen Wasserrückhalt und für ein Hochwassermanagement im am stärksten versiegelten Bereich des Nierseinzugsgebiets.“ Zudem sorgtKostenpflichtiger Inhalt die Niers-Renaturierung für mehr natürlichen Regenrückhalteraum. Dass beides nötig ist, zeigt ein Blick auf die ausgewiesenen Hochwassergefahrenzonen in der Stadt, die vor allem an dem Fluss zu finden sind.