Obdachlose in Mönchengladbach Der schwierige Weg zur eigenen Wohnung

Bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist nicht leicht. Die Nachfrage ist groß, das Angebot knapp. Menschen mit geringem Einkommen haben kaum eine Chance, Menschen mit Suchtproblemen oder psychischen Auffälligkeiten so gut wie keine. Die Initiative „Eigene vier Wände“ soll Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen dabei unterstützen, geeigneten Wohnraum zu finden oder Wohnungsverlust abzuwenden. In Mönchengladbach arbeiten dafür die Diakonie und der SKM Rheydt zusammen mit der Stadt. Die beiden Wohlfahrtsverbände haben seit Jahren Erfahrung in der Arbeit mit Obdachlosen. Neu ist, dass nun Immobilienfachkräfte mit im Team sind.