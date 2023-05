Kampfmittelräumdienst in Mönchengladbach Nach Waffenfund 13 weitere Granaten gesprengt

Der Kampfmittelräumdienst war am Mittwoch, 24. Mai, erneut auf der Baustelle am Göckelsweg, auf der am Montag, 15. Mai, fast 1000 Handgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden waren. Wie ein Stadtsprecher mitteilte, wurden bei Aufräumarbeiten weitere 13 Granaten gefunden, die am Nachmittag kontrolliert gesprengt wurden. Dafür musste in der Nähe des Wertstoffhofs Heidgesweg ein Reitstall teilweise seinen Betrieb einstellen. Außerdem wurde die Zufahrt zu dem Wertstoffhof für eine kurze Zeit gesperrt.