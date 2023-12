Steigender Rheinpegel Stadt leitet erste Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser ein

In einer Mitteilung der Stadt wird deshalb der Fahrplan für die kommenden Tage erläutert. Voraussichtlich am Mittwoch, 13. Dezember, sollen die Auslassschieber der Düssel im Bereich der Altstadt geschlossen werden. So soll verhindert werden, dass über die innere südliche und innere nördliche Düssel das Rheinwasser in die Stadt fließt. Die Zuläufe zu beiden Flussarmen werden deshalb bereits am Dienstag, 12. Dezember, geschlossen. „Zudem wird der Wasserspiegel des Spee’schen Grabens um etwa 60 Zentimeter gesenkt“, heißt es in der Mitteilung weiter. So kann das anfallende Wasser der inneren Düsselarme aufgegangen werden, nachdem es nicht mehr in den Rhein abfließen kann.