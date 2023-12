Die Pegel steigen Stadt Düsseldorf bereitet sich auf Weihnachtshochwasser vor

Aktuell am Donnerstagmittag liegt der Rheinpegel bei 5,64 Meter, erreicht er in den kommenden Tagen mit 7,10 Meter die Hochwassermarke I, gibt es erste Einschränkungen für die Schifffahrt. „Die sind aber noch nicht dramatisch, die Schiffe müssen dann nur etwas langsamer und ein wenig mehr in der Flussmitte fahren“, so Heuner. Grundsätzlich habe sich an der Hochwassersituation in den vergangenen Jahren nichts geändert. „Auswirkungen durch den Klimawandel sehen wir hier noch nicht.“