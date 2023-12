Niersverband Niers soll Wasser aus Tagebau-Restsee erhalten

Als Beispiel dafür nannte sie den Bau der vierten Reinigungsstufe in der Kläranlage Nette in Nettetal, die der Niersverband bei laufendem Betrieb komplett neu bauen wird. Die förderfähigen Bauvorhaben sollen vorgezogen werden. Brinkmann nannte in ihrem Jahresbericht als zweite wichtige Baumaßnahme die in Kürze startende zweite Bauphase auf der größten Kläranlage des Niersverbandes in Mönchengladbach-Neuwerk. Die beiden Projekte sind aktuell die beiden größten Maßnahmen des Niersverbandes. In Neuwerk wird die Nachklärung erweitert, eine neue Gebläsehalle gebaut und das Schneckenhebewerk saniert. Der 50 Jahre alte Gasspeicher wurde abgebaut.