Straßensperrung in Mönchengladbach Feuerwehr löscht Küchenbrand

Die Feuerwehr ist am Mittwochmorgen, 24. Mai 2023, gegen 5.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Nordstraße gerufen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang an der Rückseite des Hauses Rauch aus einem geöffneten Fenster im dritten Obergeschoss. Umgehend wurde ein Trupp mit Pressluftatmern zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung geschickt. Weitere Einsatzkräfte kontrollierten die benachbarten Wohnungen und brachten die Bewohner durch den Treppenraum in Sicherheit. Diese wurden vom Rettungsdienst betreut, waren aber unverletzt. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.