Vizemeister TV Korschenbroich So sieht die Kaderplanung für kommende Saison aus

„Es war eine überragende Saison, in der wir uns zweimal sehr unglücklich gegen den Meister geschlagen geben musste. Sowohl Interaktiv als auch wir haben diesmal in einer anderen Liga gespielt, letztlich war das Team aus Ratingen aber einen Tick besser. Das muss man neidlos anerkennen“, zieht Lansen sein Fazit zur Saison in einer Vereinsmeldung. „Wahrscheinlich wären wir in vielen anderen Jahren mit einer solchen Saison in die 3. Liga aufgestiegen“, so der TVK-Coach weiter, der das Amt vor einem Jahr von Dirk Wolf übernommen hatte.