Rhein-Hochwasser in Düsseldorf Stadt erwartet am Wochenende einen Pegel von acht Metern

Die Hochwasser-Vorhersagezentrale in Rheinland-Pfalz erwartet für den Rhein zwischen Köln und Duisburg weiter steigende Pegel. Der Höchststand soll in der Domstadt am Samstagabend, in Duisburg am Sonntag erreicht werden. Die Stadt Düsseldorf erwartet laut einer Mitteilung für das Wochenende einen Pegelstand von acht Metern.