550 Bäume gefällt So geht die Niers-Renaturierung im Bresgespark voran

Der Kahlschlag am Bresgespark ist vom Stockholtweg nicht zu übersehen: Wo einst Bäume in die Höhe ragten und den Beginn der Grünanlage markierten, sind jetzt braune Flächen. Über ausgelegte Wege rollt tagsüber schweres Gerät, während die Niers-Renaturierung in dem Bereich vorangetrieben wird. Seit Dezember 2020 laufen die Maßnahmen des Niersverbands: Der Fluss soll wieder einem natürlichen Lauf angeglichen werden. Dafür müssen dann auch Bäume weichen.