Rheinpegel bei rund acht Metern Deichverbände sind trotz Hochwasser entspannt

Im gesamten Rhein steigen die Wasserstände seit Tagen, wie die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz in Mainz in ihrem täglichen Bericht schreibt. An Oberrhein und Mittelrhein würden die Höchststände voraussichtlich bis Samstag erreicht, am Niederrhein am Wochenende oder am Montag. Die Hochwasservorhersagezentrale erwartet Pegelstände „unterhalb eines zweijährlichen Hochwassers“, also mit einem Hochwasser, wie es alle zwei Jahre vorkommen kann.