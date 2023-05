Comedy in Mönchengladbach Johann König und die Gemeinsamkeit von Boxspringbetten und SUVs

„Wenn Ihr lacht, fühle ich mich geliebt“. Der Comedian Johann König stand schon zwei Stunden auf der Bühne, als er dem Publikum diese Liebeserklärung macht. „Lachen hat mit Liebe zu tun“, sagt er ungewohnt ernsthaft, um den Ernst gleich wieder zu brechen: „Fängt ja auch beides mit „L“ an“. So ist das mit dem Komiker: Bloß nicht zu ernsthaft werden. Schließlich waren die Gäste ja auch gekommen, um sich auf leichte Weise unterhalten zu lassen. Und das waren viele: Das Kunstwerk in Wickrath war bis auf den letzten Platz ausverkauft, als Johann König am Freitagabend sein neues Programm „Wer plant, wird ausgelacht“ vorstellte.

Das Publikum wurde gleich zu Beginn gelobt: „Ihr seid toll, ihr seid positiv, habt eine gute Energie, ihr seht gut aus“ rief König und fügte etwas kleinlaut hinzu, dass er die Menschen allerdings nicht sehen könne. Das Publikum vom Vorabend in Alsdorf dagegen wurde niedergemacht. Mit einem von Königs Lieblingsschimpfwörtern: „Spacken“ – das Wort kann er sehr überzeugend in den Raum schleudern. Wenige in Alsdorf hätten gelacht, was aber keineswegs an ihm gelegen habe. Das Publikum im Kunstwerk beging diesen Fehler nicht.

Es lachte bereitwillig, als König seine Gedanken über Deutschland, zum Tempolimit, zur deutschen Nachbarschaft, der Familie, den Job entwickelte. Das Boxspringbett wurde zur Kiste, in der man eine Leiche samt der Gefriertruhe, in der sie versteckt sein, packen könne. Der SUV werde mit den gleichen Worten beworben wie das Boxspringbett. „Guter Einstieg, hohe Sitzposition, gute Sicht“.

Mit seinem Job als Comedian jongliert König, wenn er um 20.41 Uhr auf die Uhr schaut und vermeintlich zu früh mit seinem Programm der ersten Hälfte durch ist und ratlos am Tisch sitzt. Mit „Noch Fragen soweit?“ rettet er sich grinsend. Die Tatsache, dass er in einem Ort namens Wickrath auftritt, muss Johann König sehr begeistert haben: Wie ein roter Faden zog sich die wiederholte Nennung des Ortsnamens durch das Programm. Allerdings sprach er das „W“ wie ein „F“ aus und amüsierte sich königlich.

Apropos königlich. Johann König kam vor 50 Jahren („Ich bin Mitte 50 …. das heißt, in einem halben Jahr bin ich 51“) als Johannes Köhn in Soest zur Welt. Als Johann König begann er seine ersten Auftritte als Komiker, dann änderte er die Schreibweise in Köhnich, legte die 2004 aber wieder ab.

In einer Nummer liest er Mails vor, in denen ihm Geld aus obskuren Quellen angeboten wird. Ihre Echtheit nimmt man ihm unbedingt ab, so merkwürdig verdreht und grammatikalisch bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt sie sind. Er spielt mit diesen Fehlern und Kuriositäten, wenn er den Absendern (fiktive) Antworten im gleichen Sprachstil formuliert. Die Sprache ist eben Königs Material.