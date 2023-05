Unfall in Mönchengladbach E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

Wie aus der Polizeileitstelle mitgeteilt wurde, war eine 53 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin gegen 14.55 Uhr auf der Künkelstraße in Richtung Hohenzollernstraße unterwegs und bog nach rechts in die Eickener Straße ab, obwohl sie aufgrund des angezeigten Rotlichts wartepflichtig gewesen wäre. Im Kreuzungsbereich befand sich bereits ein Bus, der die Eickener Straße aus Richtung Untereickener Straße kommend in Richtung Stadtmitte befuhr. Die 53-Jährige fuhr beim Abbiegevorgang in den Bus und verletzte sich hierbei so schwer an der linken Wade, dass in ein Krankenhaus gebracht werden musste.