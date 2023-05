Kindertheater in Mönchengladbach Verkehrsregeln schauspielerisch lernen

In einem Schlaflied für Jule singt er: „Ich will dich behüten mit Macht … du bist doch so schwach.“ Aber langsam wächst in Jule der Widerstandsgeist. Sie befreit sich aus dem Käfig des Autos, bricht aus – und wäre fast unters Auto gekommen. Da tauchen der Zebrastreifen auf zwei Beinen namens Zebro, die Bordsteinkante Bordo und Plinki, die Ampel auf. Sie nehmen Jule an die Hand.