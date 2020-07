Kunst in Mönchengladbach : Meister des Stilllebens aus Düsseldorf

Mönchengladbach Die Familie Preyer war vielseitig im Kunstschaffen und engagiert im Kultur-Networking des 19. Jahrhunderts. Johann Wilhelm Preyer und seine Tochter Emilie war bekannt für ihre Stilleben, die seinerzeit eine beliebte Kunstform waren.

Johann Wilhelm Preyer wurde vor 197 Jahren in Rheydt geboren und starb im Alter von 85 Jahren 1889 in Düsseldorf. Kindheit und Jugend allerdings verbrachte er in Eschweiler nahe Aachen, wo sein Vater einen Kolonialwaren- und Materialienladen führte. 1822 begann Preyer seine künstlerische Ausbildung an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Peter von Cornelius. Seit 1835 unternahm Preyer Studienreisen in die Niederlande, durch Deutschland, Italien und in die Schweiz. 1843 war er in Tirol, wo er die Feigen gründlich studieren konnte. Sehr engagiert war Johann Wilhelm Preyer in dem, was Künstler heute Networking nennen: Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern des „Vereins der Düsseldorfer Künstler zur gegenseitigen Unterstützung und Hülfe“, der 1844 ins Leben gerufen wurde und bis heute mit einer großen Zahl bekannter Künstler aktiv ist.