Veranstaltungstipps aus Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Der Kölner David Puentez ist nicht nur DJ - er produziert und schreibt seine Tracks auch selbst. Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt via www.imago-images.de

Mönchengladbach Kunst zum Gucken und zum Selbermachen, Kabarett, Krimi, Musik und Geschichte im Schloss Rheydt oder im Bunker Güdderath– die Kultur macht auch in Zeiten von Corona keine Sommerpause.

Museum Abteiberg Die Ausstellungen „grief and hope“ von Andrea Bowers sowie „Kunst Natur Politik“ von Hans Haacke können am Freitag von 11 bis 17 Uhr und am Wochenende jeweils von 11 bis 18 Uhr besucht werden.

Schloss Rheydt Mythos Bökelberg, die stadtgeschichtliche Sammlung oder die Geschichte von Schloss Rheydt – es gibt es eine Menge zu entdecken. Öffnungszeiten sind Freitag von 11 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr. Zudem lockt die Veranstaltung „Kunst zur Blauen Stunde“ zum Selbermachen: am Donnerstag, 23. Juli, 19 bis 21 Uhr, und am Freitag, 24. Juli, 19 Uhr bis 21 Uhr, führt Ester Breinig in die Technik des Siebdrucks ein. Einen Aperitif gibt es dazu. Der Workshop kostet 20 Euro. Anmeldung unter Telefon 02166 92890015 oder 02166 9289011.

Galerie Löhrl Fotografien von Dieter Nuhr sowie Arbeiten von Künstlern der Galerie in der „Inhouse Messe“ sind in den Galerieräumen auf der Kaiserstraße 58/60/67 und 69 zu sehen. Geöffnet Samstag, 25.Juli, 10 bis 14 Uhr.

Rock-Konzert Um in unserer heimischen Szene wieder etwas in Bewegung zu setzen, hat sich die Klassik-Rockband Return entschlossen, am Freitag 24. Juli, 19.30 Uhr, ein Open-Air-Konzert im Villengarten des BIS-Zentrums, Bismarkstr. 99 zu geben. Karten unter www.bis-zentrum.de/return/, Eintritt acht Euro.

Textil-Workshop Sich kreativ austoben und dann auch noch Teil einer Ausstellung werden – das geht mit den Upcycling-Textilworkshops, die Kurator Wilko Austermann organisiert hat. Mit international bekannten Künstlerinnen können Interessierte eigene Stoffkunstwerke anfertigen. Los geht es am 22. Juli mit Isabelle Heske, am 24. Juli kommt Ulrike Kessel und am 28. Juli Angelika Huber. Die Workshops sind kostenfrei und finden jeweils von 14 bis 17 Uhr beim Caritasverband in Düsseldorf, Klosterstraße 92, statt. Die Ergebnisse werden anschließend in der Ausstellung „repurpose textiles“ im Caritasverband Düsseldorf (31. Juli bis 14. August), im Kunstverein in Krefeld (14. August bis 13. September) und Mönchengladbach (15. August bis 13. September) gezeigt. Anmeldungen unter 0163 1423925 oder textilworkshop@web.de

Vazquez‘ Träume Die Bilder des kubanischen Malers sind am Freitag, 24. Juli, 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, und am Samstag, 11 bis 14 Uhr, in der Galerie Zwischenraum in der Passage Hauptstraße 59 in Rheydt zu sehen. Gezeigt werden Arbeiten des kubanischen Malers Juan Manuel Vázquez Iglesias aus der Sammlung Marek Rutkowski.

Strandkorb Open Air Im Sparkassenpark Mönchengladbach, Am Hockeypark 1, wird jedes Wochenende Programm gemacht: Am Samstag, 25. Juli, 20 Uhr, kommt der House DJ und Produzent David Puentez auf die Bühne. Am Sonntag, 15 Uhr, unterhält die Kabarettistin Ingrid Kühne mit ihrem Soloprogramm „Okay, mein Fehler“ das Publikum. Tickets gibt es ab 50 Euro pro Strandkorb, in dem zwei Personen Platz nehmen können. Der Veranstalter weist darauf hin, dass immer ein ganzer Strandkorb mit zwei Tickets gebucht werden muss. Link, über den die Tickets erworben werden können: www.sparkassenpark.de/termine/strandkorb-open-air/.

Rheydter Musiksommer Am Donnerstag, 23. Juli, 19.30 Uhr, ertönt in der Hauptkirche eine ungewöhnliche Mischung von Instrumenten mit Orgel und Saxofon. „OrgelSax“ lautet der Titel des Konzerts, das aber – wie auch alle anderen Konzerte des Rheydter Musiksommers – bis zum Ende der Ferien ausverkauft ist.

Literarisches im Schlosspark Am Sonntag, 26. Juli, wird im Schlosspark Wickrath vorgelesen. Der Nachmittag gehört den Kindern. Um 15 Uhr ist die Autorin Gabi Deeg im Park zu Gast und liest aus ihrem Buch „Zilli – Faustdick hinter den Zotteln“. Am Abend übernimmt Autor Arnold Küsters. Um 19.30 Uhr liest er aus seinem neuen Werk „Kann mal einer Fische“ sowie weitere Krimigeschichten und Krimigedichte für Erwachsene. Die Gäste dürfen Decken und Picknickutensilien mitbringen. Der Eintritt ist kostenfrei. Allerdings ist eine Anmeldung unter event.deinmg.de notwendig.

Bunker Güdderath Unter Corona-Bedingungen können sich Besucher in den Kunstbunker begeben und unter der Leitung von Zdzislawa Worozanska-Sacher und Bepe Meilenstein Kunst in einem ungewöhnlichen Ambiente erleben. Am Samstag, 25. Juli, 18 Uhr, und am Sonntag, 26. Juni, 16 Uhr, finden Führungen statt. Karten zu 15 Euro gibt es online und nur nach Voranmeldung unter www.bunkerfuehrungen.de oder telefonisch unter 02166 912485.