Theater Mönchengladbach Ein Stück über die Schwierigkeit, neue Wurzeln zu finden

Worte und Klänge einer fremden Kultur entführen zu Anfang atmosphärisch in die Ferne. Die vorgegebene Spannung zwischen Nähe und Ferne, zwischen Realität und Alpträumen in Erinnerung an Verlorenes und Gefürchtetes prägt die Inszenierung von Taqi Akhlaqis Theaterstück „Ohne Tee kann man nicht kämpfen“. Das Theaterensemble zeigt die Uraufführung in der Reihe „Außereuropäisches Theater“ auf der Studiobühne in der Inszenierung von Nasir Formuli und Bruno Winzen.