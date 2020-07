Kultur in Mönchengladbach : Literarischer Sommer ohne Gladbach

Simon Strauß las bei dem Literatur-Event 2018 in Rheydt. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Stadt ist beim 21. Lesefestival nicht dabei. Dafür gibt es mehrere Gründe: Wegen der Corona-Pandemie sei die Planung schwierig gewesen. Die Entscheidung für das Event sei zu spät gefallen, heißt es.

Sommer, Sonne, Fehlanzeige. Vom 29. Juli bis 9. September dauert der Literarische Sommer zwischen Rhein und Maas. Allerdings beteiligt sich Mönchengladbach diesmal nicht an dem Lesefestival. Aachen macht den Anfang, dort liest am 29. Juli Alexander Osang aus „Die Leben der Elena Silber“. Neben Osang sind in der 21. literarischen Sommerrunde Peter Stamm, Abdelkader Benali, Karosh Taha dabei. Drei Lesungen gibt es in Aachen, sieben in Düsseldorf, zwei in Krefeld, vier in Neuss.

Bei der Vorstellung des Kulturevents in Neuss in dieser Woche war es immerhin eine Randbemerkung: Gladbach sei als einzige deutsche Stadt in diesem Jahr nicht dabei, hieß es bei der Pressekonferenz. Bei den niederländischen Städten verzichtete Amsterdam. Wie bei so vielen Kulturereignissen hat die Corona-Pandemie dem Lesefestival zugesetzt. 45 Veranstaltungen in 15 Städten am Niederrhein und in den Niederlanden gab es 2019 zum 20-jährigen Bestehen des Events. 13 deutsche und niederländische Städte machen in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen mit und bringen voraussichtlich 25 Veranstaltungen auf die Beine.

Es gebe mehrere Gründe, warum Gladbach dem Literatur-Event in diesem Jahr fernbleibe, erklärte Dirk Rütten, Sprecher der Stadt Mönchengladbach, auf Nachfrage der RP. „Wegen der Corona-Pandemie war es schwierig. Es gab kaum Planungssicherheit, und die Entscheidung, den Literarischen Sommer in kleinerer Form doch stattfinden zu lassen, kam für unsere Planungen einfach zu spät“, sagte Rütten. Das sei aber überhaupt kein Vorwurf gegen irgendwen.

Zum Hintergrund: Die Projektleitung des Literarischen Sommers hat die Stadtbibliothek Neuss. Ab 2022 liegt die Federführung voraussichtlich beim Kultursekretariat in Wuppertal. Gegründet wurde der Literarische Sommer vor 21 Jahren von den Städten Krefeld, Neuss und Mönchengladbach. Zu den Mitbegründern zählt Thomas Hoeps, der später, 2004, das Kulturbüro in Gladbach einrichtete.

Der Umzug der Zentralbibliothek sei ein weiterer Grund, warum Gladbach diesmal dem Literatur-Reigen fernbleibe, sagte Rütten. Für die Sanierung am Standort Blücherstraße mussten 250.000 historische Bücher und 120.000 aktuelle Medien verlegt werden; derzeit gibt es im Vitus-Center am Hauptbahnhof eine Pop-Up-Bibliothek. An Corona-tauglichen Veranstaltungsorten sei die Teilnahme nicht gescheitert, so Rütten. „Wir bedauern, dieses Jahr passen zu müssen. Nächstes Jahr sind wir gern wieder mit dabei.“