An der Hochschule Niederrhein Was Studentinnen im Fach „Kulturmanagement“ lernen

Die Forschung hat es Anneli van Ruler besonders angetan, deswegen plant sie, nach ihrem Abschluss in eventuell zwei Semestern im „Institut für Forschung und Entwicklung in der Sozialen Arbeit“ an der HSNR tiefer in diese Disziplin einzusteigen. Sie interessiert sich besonders dafür, wie ästhetische Erfahrung empirisch erfasst werden kann, vor allem weil Kulturerfahrung subjektiv ist. Harmat macht ihren Abschluss im Sommer und möchte in ihrer Heimatstadt Köln im Bereich außerschulische Bildung arbeiten.