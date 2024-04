Vorstellung in Mönchengladbach Wie Figurentheater Kindern Geschichte nahe bringt

Auf dem Dachboden seines Wohnhauses entdeckt der Rentner Kurt Gegenstände, die ihn an seine Heimat und an die Zeit der Flucht erinnern. Er begibt sich auf eine emotionale Reise in seine Vergangenheit als kleiner Junge während des Zweiten Weltkriegs. Dabei tauchen jene Ängste und Nöte auf, die Kurt als zehnjähriger Junge durch die Wirren des Krieges erlebte. Diese berichten von knurrenden Mägen, von der Trennung der Familie, von dem Gefühl der Ausgrenzung in der neuen Heimat und dem Verlust der unbeschwerten Kindheit. Doch die Geschichte erzählt auch von Solidarität und echter Freundschaft, die schließlich zum Einfinden in ein neues Leben verhalf. Rund 14 Millionen Deutsche mussten ihre Heimat in Ost- und Südosteuropa verlassen. Aber anstatt mit offenen Armen in Deutschland empfangen zu werden, wurden sie oft als „Rucksackdeutsche“ oder „Polaken“ beschimpft.