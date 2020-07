Kurzkritik Schlager aus Mönchengladbach : Schlagersänger Julian Haag veröffentlicht Sommer-Song

Mönchengladbach Der gebürtige Mönchengladbacher Schlagersänger Julian Haag hat einen neuen Sommerschlager veröffentlicht. Sommerfeeling bietet das Lied „Du bist der Wahnsinn“. De 28-Jährige hofft auf einen Hit mit starkem Ohrwurm-Potential.

Haags Tante Iris Criens und sein Onkel Frank Rebell sind schon lange erfolgreich mit Schlagermusik. Dass es auch für Julian Haag am Ende der Schlager werden sollte, war ihm spätestens nach seinem ersten richtigen Auftritt klar, erzählt er. 2018 stand er beim Sommerfest in Mönchengladbach auf der Bühne: „Mittlerweile finde ich Schlager richtig super und weiß, dass das meine Musik ist.“ Weitere Auftritte in der Region folgten, wie zum Beispiel die Schlagernacht in Krefeld und mehrere Feste von Internetradios.