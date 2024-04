Konzert in Mönchengladbach Großes Schülerprojekt mit dem Orchester Opus 125

Die Leiterin der AG, Dorothée Vollmer, setzt sich für die Förderung von kreativem und interdisziplinärem Lernen einsetzt. „Die AG bietet den Schülern die Möglichkeit, ihre künstlerischen und medialen Fähigkeiten zu entfalten und an innovativen Projekten zur kulturellen Bildung teilzunehmen“, sagt Vollmer. Das diesjährige Projekt „So klingt Spanien – Así suena España“ schließt thematisch an das aus dem vergangenen Jahr an.