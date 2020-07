Sparkassenpark Mönchengladbach : Zweite Corinna-Sendung als Strandkorb-Open-Air

Mönchengladbach Nachdem die erste Aufzeichnung gut angekommen ist, gibt es die nächste Sendung des Mönchengladbacher Vereins bald live im Sparkassenpark. Das Line-Up wird in Kürze bekannt gegeben.

(RP) Nach dem ersten erfolgreichen Stream der Corinna-Sendung im Juni gab es von manchem Onlinezuschauer die wehmütige Nachricht: „Ich hätte das so gerne live gesehen!“ Was vor ein paar Wochen noch undenkbar schien, wird im September Realität. Denn Corinnas nächste Sendung wird als Strandkorb-Open-Air im Sparkassenpark veranstaltet: Am 7. September 2020 um 20 Uhr haben alle Kulturinteressierte die Möglichkeit, als Publikum der Corinna-Sendung im Strandkorb live dabei zu sein.