Konzert in Mönchengladbach Wenn Charlotte Illinger die „Wickrather Musikwoche“ zum Swingen bringt

Vor der Pause zeigen die vier Musiker in dichter Folge ihr Können: Martin Scholz lässt seine Hände über die Tasten fliegen, Alex Morsey streicht in hohem Tempo seinen Bassbogen und André Spajic lässt Drums, Hi-Hat und Becken pulsieren. Charlotte Illinger beweist derweil, dass sie auch scatten kann und dabei ihre Improvisationen gezielt, jedoch nicht überfrachtet, zur Geltung bringt. In Set zwei gelingt es Sängerin und Trio zugleich sowohl mit flottem als auch gemäßigtem Swing zu beeindrucken. „One of those Things“, 1935 vom US-amerikanischen Komponisten Cole Porter für das Musical „Jubilee“ geschrieben, legt mit Tempo vor. Und „This Masquerade“, 1972 von Leon Russell getextet und 1976 von George Benson zum Top-Ten-Hit performt, folgt mit viel Gefühl. Hier spielt die Gruppe in versonnener Einheit.