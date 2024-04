Nach langem Warten Bald ist das Theater auf der Kulturkarte NRW zu finden

Die Karte weist auch fehlerhafte Einträge auf, so zum Beispiel für die Stadtbibliothek. Diese ist nämlich an der Hindenburgstraße 170 angesiedelt. Dort ist während der Sanierungsphase der Zentralbibliothek die Pop-up-Bibliothek im Vituscenter eingerichtet gewesen. Von IT.NRW heißt es dazu. „Die Datengrundlage für die dargestellten Bibliotheken stammt vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE). Wir geben die Information, dass die Stadtbibliothek Mönchengladbach an neuem Standort wiedereröffnet wurde, an das Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW weiter. Zum Zeitpunkt unserer Datenanfrage war der Umbau am neuen Standort noch nicht abgeschlossen.“