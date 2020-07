Literatur in Mönchengladbach : Seelenkrimi mit viel Erotik

Barbara Corsten hat einen neuen Roman veröffentlicht. Foto: Ruth Beckers

Mönchengladbach Auch Barbara Corstens dritter Roman ist im Queer-Milieu angesiedelt. Die Gladbacher Autorin erzählt in „Du bist ja plemplem“ die dramatische Geschichte eines homosexuellen IT-Experten und seines behinderten Bruders.

Von Dirk Richerdt

Barbara Corsten ist verheiratet, die 56-Jährige hat mit ihrem Mann drei erwachsene Kinder. Wenn sie sich Liebesgeschichten ausdenkt und diese in Romanlänge veröffentlicht, handeln diese jedoch nur am Rande von Menschen mit sexueller Mehrheits-Orientierung. „Ich habe den Verleger Simon Rhys Beck kennengelernt, und der verlegt vorzugsweise queere Stoffe“, begründet Corsten ihre Vorliebe für die Schicksale von Homosexuellen, Lesben und Menschen anderer Prägung. Dass sie mit „Trust“, „Der Klippenspringer“ und aktuell in „Du bist ja plemplem“ die Beziehung zweier Männer in den Mittelpunkt rückt, hat weitere Gründe: „Diese Minderheit wird trotz gesellschaftlicher Verbesserungen in den vergangenen Jahren nach wie vor stigmatisiert und abgelehnt“, sagt Barbara Corsten.

Mit ihren hoch emotionalen „queeren“ Liebesgeschichten der Kategorie „gay romance“ will sie einen Beitrag zu mehr Toleranz und „Normalität“ leisten: „Die gleichgeschlechtliche Liebe verdient es, genauso normal beschrieben zu werden wie heterosexuelle Beziehungen“, lautet ein Credo der Autorin. Und sie hat ein großes Herz für Menschen mit Handicap, möchte Inklusion in der Gesellschaft fördern.

Und so sind wir nach ein paar Seiten mittendrin in einer Story, die wie eine sentimentale Weihnachtsgeschichte anfängt. Nach einem Jahr voller Spannungen, Glücksmomente und abgründiger Leiden in der Beziehung des als Aushilfskellner tätigen IT-Experten Tom und seines Partners Matthias, Chef einer Security-Agentur, gibt’s ein kaum mehr erwartetes Happy End.

Wer es sich leicht machen mag, könnte eine Menge am Text monieren: zu viel Seelendrama, überspannte Gefühlsaufwallungen, Klischees (der Boden, der unter den Füßen weggezogen wird, häufiges Erröten der Protagonisten, Tendenz zu prolliger Redeweise der Figuren) und das Bestreben, die Leser mit mal zarten, mal detailversessenen Schilderungen erotischer Begegnungen zu unterhalten.