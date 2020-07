Kultur in Mönchengladbach : Elvis-Musical und David Fray kommen in 2021

Mönchengladbach Die Initiativkreis Mönchengladbach, die Red Box und das Rote Krokodil haben wegen der Corona-Pandemie Termine für den Spätsommer in das kommende Jahr geschoben. Pianist David Fray, Profilerin Suzanne Grieger-Langer, die Band Rumpelstil und das Elvis-Musical sind in 2021 zu Gast.

Red Box Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist die Hommage an den „King of Rock’n’Roll“ am Sparkassenpark: Am 12. Januar 2021 wollen Sänger, Schauspieler, Showgirls und die siebenköpfige „Las Vegas Showband“ im Namen von Elvis Presley die Red Box rocken. Das Musical ist eine Art Biografie des Weltstars; die Musical-Darsteller interpretieren die großen Hits von „Love Me Tender“ bis „Jailhouse Rock“. Seine Einzigartigkeit erhält das Musical durch die Einbindung von Zeitzeugen wie Ed Enoch, der von 1971 bis 1977 bei über 1000 Konzerten mit Elvis auf der Bühne stand. Tickets gibt es unter www.redbox-mg.de, bei Hall of Tickets, Alter Markt 9, Mönchengladbach und allen Eventim-Vorverkaufsstellen.