Karneval in Neuwerk: Goldener Funke für Franz Dierk Meurers

Neuwerk Der Banker und Karnevalist erhielt die Auszeichnung für seine Verdienste im Karneval.

Funken schlagen Feuer, doch Franz Dierk Meurers Begeisterung für den Karneval muss nicht entflammt werden – sie brennt bereits. So urteilte Oberbürgermeister Hans-Wilhelm Reiners als Chef der Garde des Oberbürgermeisters über den neuen Träger des „Goldenen Funken“. Sichtbar wurde Meurers Verbundenheit zum Karneval durch die Anwesenheit von gleich zwei Prinzenpaaren. Im Casino der Volksbank an der Senefelder Straße begrüßte Hausherr Fred Hendricks neben dem Mönchengladbacher Prinzenpaar Dirk I. und Niersia Martina auch die Tüdderner Tollitäten Maurice und Ilona. Denn in Tüddern ist Meurers aktiver Karnevalist. Dort bestieg er mit Ehefrau Martina 2005 den Narrenthron. Der Auftritt von Tochter Lea in der Showtanzgruppe Diamond Girls bestätigte, dass sich das Karnevalsgen in der Familie durchgesetzt hat.