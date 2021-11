Mönchengladbach Karneval : Der Orden des Jahres geht an die KG Blau-Weiß Eisenbahner

Mönchengladbach Das Karnevalsmuseum hat den Orden des Jahres prämiert. Eine unabhängige Jury hat aus den Orden der Gesellschaften die drei schönsten gekürt.

Karnevalistischer Begleiter, sondern sowie Brauchtumsförderer ist von Beginn an die Volksbank Mönchengladbach, in deren Räumen an der Senefelder Straße Vorstandsmitglied Franz Dirk Meurers eine in diesem Jahr coronabedingt kleinere Abordnung von Vereinsvertretern begrüßte. Nicht anwesend waren der Mönchengladbacher Karnevalsverband und seine beiden Prinzenpaare, die aufgrund der aktuellen Entwicklung alle Veranstaltungen abgesagt haben.