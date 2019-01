Bürgermeisterin Petra Heinen-Dauber: Die Jubiläums-Burggräfin von Odenkirchen

Mönchengladbach Die KG Ruet-Wiss Okerker proklamierte die Bürgermeisterin Petra Heinen-Dauber zur Burggräfin von Odenkirchen. Sie ist erst die dritte Frau, die diesen Titel erhält.

„Petra Heinen-Dauber ist ein Familienmensch. In der Politik hat sie ihre Karriere in der Jungen Union begonnen und ist nicht nur Bürgermeisterin, sondern auch Vorsitzende des Schulausschusses. Kinder und Jugendliche liegen ihr am Herzen“, sagte Vorjahrespreisträger und Laudator Horst Imdahl über die neue Burggräfin. Erst vor Kurzem habe sie Kindern der Astrid-Lindgren-Grundschule aus den Büchern der bekannten Autorin vorgelesen. Der Karneval spielt in ihrer Familie eine besondere Rolle. Ihre Eltern lernten sich einst nach einem Odenkirchener Veedelszoch in einer Gaststätte kennen. Petra Heinen-Dauber selbst ist ebenfalls jeck. Beim Tulpensonntagszug in Odenkirchen und beim Veilchendienstagszug steht sie auf dem Wagen der KG Ruet-Wiss Okerke. „Soziales Miteinander ist ihr wichtig“, sagt Horst Imdahl. Privates gebe sie jedoch kaum von sich preis und sei in sozialen Netzwerken daher zurückhaltend.