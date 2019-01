Auszeichnung in Mönchengladbach : Cantina Nest: Jede Woche fünf gute Taten

Die KG „Immer lustig“ würdigte den Einsatz des Kinderrestaurants. Dort erhalten 50 Jungen und Mädchen Mahlzeiten.

Vom Esstisch in der Kinderküche „Cantina Nest“ im Jugendclubhaus Westend muss kein Kind mit hungrigem Magen aufstehen. Gegen ein Entgelt von jeweils 50 Cent erhalten die Kinder dort an fünf Tagen in der Woche eine warme Mahlzeit, die ihnen aus unterschiedlichen Gründen daheim nicht gewährt wird. Ehrenamtler sorgen dafür, dass mit Hilfe von Spendengeldern täglich frisch wie auch ausreichend gekocht und mit der Mahlzeit ein Stück Geborgenheit geschenkt wird. Diesen Einsatz würdigte die Karnevalsgesellschaft „Immer lustig“ Holt jetzt mit der Auszeichnung „Mensch der guten Tat“. Viele Karnevalisten und „Zivilisten“ waren zur Preisverleihung in die Volksbank Holt gekommen.