Kinderprinzengarde Mönchengladbach : Die Garde mit dem besonderen Talent

In der Odenkirchener Burggrafenhalle zeigte die Kinderprinzengarde ihren neuen Tanz. Begeistern konnten die Kinder vor allem mit ihrer Playbackshow, die Freundschaft und Heimat thematisierte. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Odenkirchen Die Kinderprinzengarde zeigte bei ihrem Empfang eine Playbackshow, die Freundschaft und Heimat thematisierte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Lingen

Es ist ein Auftritt, den es nur einmal in der Session gibt, der aber so sehr begeistert, dass er eigentlich auf viele Bühnen mehr gehört. Die Playbackshow der Kinderprinzengarde ist für den Mönchengladbacher Jugendkarneval ein Höhepunkt der Session. „Wir versuchen, darin Zeitgeschehen und Karneval miteinander zu verbinden“, sagt Hajo Hering, der Vorsitzende der Kinderprinzengarde. In diesem Jahr trug die Playbackshow beim Empfang der Kinderprinzengarde den Titel „Noah“ und thematisierte Freundschaft und Heimat. Zuvor zeigte die Kinderprinzengarde, die in dieser Session fünf neue Kinder in ihren Reihen hat, ihren neuen Sessionstanz.

Eine Stimme aus dem Nichts sagte zu Noah: „Du sollst eine Arche bauen. Und zwar in der Wagenbauhalle, hat der Jost gesagt.“ Dazu erklang „Hör´ auf die Stimme!“ Mit einem Tarzanschrei rief Noah die Tiere herbei, die von der Kinderprinzengarde und dem Kinderprinzenpaar gespielt wurden. Zur Musik des Traumschiffs legte die Arche in der Odenkirchener Burggrafenhalle ab. Unterwegs sangen die Tiere Lieder wie „Heidewitzka, Herr Kapitän“. Und dann gab es natürlich die typischen Fragen: „Wann sind wir endlich da? Wie lange noch? Ich muss Pipi!“ Als Land in Sicht ist, rudern die Tiere zu „Aloha heja he“ an Land und kommen im Odenkirchener Tierpark an. Von dort aus, bekommen drei von ihnen den Auftrag, eine blühende Wiese zu suchen. Losgeschickt werden die Maskottchen von Borussia, dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf. Nachdem der Borussiapark nur einem der Maskottchen gefiel, werden die drei im Bunten Garten schließlich fündig.

Info Das sind die drei neuen Ehrensenatoren Förderer Während des Empfangs nahm die Kinderprinzengarde Ex-Prinzessin Janie Boms-Homann, Daniel Zowislo, den Geschäftsführer der KG Immer lustig Holt, und seine Frau Bettina als Ehrensenatoren auf.



Kinderprinzenpaar aus Mönchengladbach : Bei ihnen tanzt einfach jeder mit

zurück

weiter

Aus der Kaiser-Friedrich-Halle erklingt Karnevalsmusik und „Echte Fründe“. Auf der Bismarckstraße zieht gerade der Veilchendienstagszug, der sich nun in Form der uniformierten Kinderprinzengarde den Weg auf die Bühne bahnt. Da erkennen die Tiere, Maskottchen und Kinder, dass sie vieles gemeinsam haben. Zum Schluss der Show singen sie das Lied der Kinderprinzengarde und „Mönchengladbach, meine Stadt“, die Heimatliebe-Hymne von Radio 90,1. Das Video dazu, wird auf eine Leinwand projiziert. „Diese Show war wieder einmal fantastisch“ befand das Prinzenpaar Dirk I. und Niersia Martina am Ende des Empfangs. Von den Gästen in der rappelvollen Halle gab es stehenden Applaus.