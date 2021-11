Karneval in Moers : Der ganze Hofstaat singt das Prinzenlied

Moers Ordensempfang beim KGK, die Verleihung einer hohen Auszeichnung bei der Senatorenernennung der KG Humorica und des Ratsordens beim Elfernrat Moers-Eick – am Wochenende trafen sich die Karnevalisten unter 2G-Bedingungen.

Diese Gesellschaft feiert in drei Jahren, in der Session 2024/2025, ihren närrischen 55. Geburtstag. Humorica-Präsident Pascal Krumpen, der 1969 geboren wurde, feiert dann gleichzeitig seinen 55. Geburtstag. Bei der Senatorenernennung blickte er in die Zukunft und sagte, die KG Humorica würde zum närrischen Geburtstag gerne ein Prinzenpaar stellen, aber es gebe noch keine konkrete Planung. Seit Oktober 2021 ist der Humorica-Präsident auch LRK-Schatzmeister, erhielt am Samstagabend den LRK-Orden in Silber verliehen. Jens Todtenhöfer, der als neuer Senator ernannt wurde, zählt zu den Karnevalisten, die das Jubiläum mitorganisieren könnten. „Ich habe beim Neusser Handballverein in der 3. Liga gespielt, war zum Beispiel bei Auswärtsspielen in Wilhelmshafen dabei, ohne eigene Fans“, berichtete der 35 Jahre alte promovierte Rechtsanwalt, der sein Referendariat bei der Deutschen Botschaft in Bern und bei einer internationalen Kanzlei in London durchlaufen hatte. „Mit 1,87 Meter sehe ich nicht wie ein typischer Handballer aus. Ich war Mittelmann, habe die Bälle verteilt, war fürs Denken und Lenken zuständig.“ Seit 2018 ist er Notar in Moers, leitet das Notariat Todtenhöfer an der Neustraße, kam über Senator Sebastian Lemke und Senatssprecher Eckhard Brotte mit dem Karneval in Kontakt. „Ich liebe den Umgang mit Menschen, als Notar und als Karnevalist“, sagte der neue Senator. Er sei jemand mit „zwischenmenschlichem Fingerspitzengefühl bei emotional geprägten Themen“, hörte er von seinem Laudator Sebastian Lemke.