Wegen Corona-Pandemie : Zwei Absagen im Kempener Karneval

Kempen Die Prinzengarde und die Feuerwehr haben ihre beliebten Karnevalsveranstaltungen wegen der Entwicklung der Corona-Pandemie abgesagt. Sie wollen sie im Sommer nachholen.

Schlechte Nachrichten für die Kempener Narrenschar und den neuen Prinzen Thomas I. (Härtel): Mit dem Uniform-Appell der Prinzengarde mit Vorstellung des neuen Ehrenleutnants am 15. Januar im Kolpinghaus und die große Kostüm-Party der Freiwilligen Feuerwehr am Karnevalsfreitag wurden zwei beliebte Veranstaltungen während der fünften Jahreszeit wegen der dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie abgesagt.

Auch die Kempener Prinzengarde sieht sich in der Verantwortung und will die Gesundheit der Gäste des Uniform-Appells schützen. „Wir können so nicht den Karneval feiern, wie wir ihn lieben. Wir wollen allen die Möglichkeit bieten, mit uns zu feiern und keinen durch die Beschränkung der Besucherzahlen vor der Türe stehen lassen. Wir wollen in einem vollen Saal feiern“, sagte Christoph Impelmanns, zweiter Vorsitzender der Garde. Genau wie die Feuerwehr will auch die Prinzengarde alle Freunde des Karnevals zu einem Sommerfest einladen.